Puy-de-Dôme : il roulait à 168 km/h sur la départementale 942 à Saint-Genès-Champanelle

La BMW immobilisée et placée en fourrière

Les militaires de l'escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme n'ont pas chômé ce week-end. Ils ont enregistré une quarantaine d'infractions au code de la route, dont une majorité d'excès de vitesse.

A 168 km/h sur une portion limitée à 80

31 conducteurs, qui roulaient trop vite, ont été interceptés par les gendarmes. Parmi eux, 9 ont fait l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire pour un excès supérieur à 40 km/h. Le plus "spectaculaire" est un jeune puydômois de 21 ans qui a littéralement explosé le compteur. Interpellé samedi à la hauteur de la commune de Saint-Genès-Champanelle, sur la RD 942, limitée à 80, il roulait à 168 km/h.

Les gendarmes du peloton motorisé de Bromont-Lamothe ont immobilisé son véhicule, une BMW, qui a été placée en fourrière. Quant au conducteur, il sera jugé prochainement.

Un comportement inapproprié

Au cours de ce même week-end, les gendarmes ont intercepté trois personnes qui conduisaient en état d'ébriété, trois autres qui avaient consommé de la drogue, et deux conducteurs qui n'étaient pas couverts par une assurance.

Enfin, dimanche après-midi, c'est une Alfa Roméo qui a attiré l'attention des gendarmes du peloton motorisé d' Issoire. Son conducteur, qui circulait à vive allure sur l'A75, "effectuait une manoeuvre ostensible pour éviter un radar automatique". Au cours de leur contrôle, les gendarmes ont constaté que son permis n'était plus valide, qu'il n'était pas assuré, que l'échappement et les vitres teintées de sa voiture n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. Là aussi, l'Alfa Roméo a été placée en fourrière et là aussi le chauffard devra répondre de ses actes devant la justice.