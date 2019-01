Puy-de-Dôme : "Les naufragés de la vie" se battent contre vents et marées pour les plus démunis

Randan, France

La maison du stade n'a ni eau ni électricité, mais elle offre au moins un peu de chaleur aux plus démunis. Laissée à l'abandon pendant une dizaine d'année, la maison a été entièrement restaurée grâce au concours de nombreux bénévoles et à la générosité du Brico dépôt de Lempdes qui a fournit les portes et les fenêtres pour trois fois rien.

Les naufragés de la vie compte 70 bénéficiaires à Randan et à Combronde © Radio France - Claudie Hamon

"On regrette une seule chose, confie Marie Dias-Abrantes, la présidente, que la mairie ne nous permette pas de faire rentrer tous les bénéficiaires à l'intérieur. Ils sont obligé d'attendre leur tour, dehors, dans le froid." L'association compte 70 bénéficiaires environ. "On prend tout le monde, jeunes, retraités, actifs pauvres, explique Stéphane. On leur distribue des paniers repas, pour deux ou trois euros, mais on leur vend aussi des vêtements et des meubles pour quelques euros aussi."

Marie Dias Abrantes, pdte de l'association et Stéphane son secrétaire. © Radio France - Claudie Hamon

Séverine est bénéficiaire de l'association mais aussi bénévole. "Ça dépanne bien pour boucler la fin du mois. Car des fois on est obligé de choisir entre se chauffer ou manger." La trentaine dynamique, Séverine parle sans tabou. Elle avoue que "certaines personnes, surtout des personnes âgées n'osent pas venir nous voir. Sans doute par pudeur, par peur de se montrer aussi. Pourtant, c'est important de pourvoir échanger. Il ne faut pas rester isolé, sinon on va dans le trou avant l'âge ! (rire)"

Marie, la présidente des naufragés de la vie a de belles ambitions pour son association qu'elle a créé il y a deux an et demi, d'abord chez elle, puis dans un garage. Elle aimerait mettre en place un atelier d'insertion ou des permanences administratives "pour aider les gens à remplir leurs papiers. Mais tout le monde n'a pas la même volonté d'aider son prochain, lance-t-elle d'un air malicieux.

Pour aider l'association "Les naufragés de la vie" vous pouvez faire des dons en espèces ou en nature. Une page facebook existe et un site officiel. Ou téléphonez au 04 70 59 32 74. Ils ont surtout besoin de sucre, de café et d'huile ! Les naufragés de la vie sont aussi présents tous les samedis à Combronde.