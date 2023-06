Puy-De-Dôme : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 26 communes suite à la sécheresse de l'été 2022

La Préfecture du Puy-De-Dôme indique ce mercredi 14 juin 2023, que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 26 communes du département. Cela concerne les mouvements de terrains liés à la sécheresse et la réhydratation des sols et ça fait suite à l'été 2022 historiquement chaud et sec.

Les mouvements de sols peuvent causer des dégâts sur les habitations (photo d'illustration). © Maxppp - PHOTOPQR/L'INDEPENDANT/MAXPPP - MICHEL CLEMENTZ L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 26 communes du département du Puy-de-Dôme. L'arrêté du 25 avril 2023 a été publié le 10 juin 2023. L'état de catastrophe naturelle concerne les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols précise la préfecture de l'Allier. Si vous êtes concernés, et si vous n'avez pas fait de déclaration à votre assurance dès la survenance du sinistre, vous disposez d'un délai de 30 jours pour le faire à partir du 10 juin 2023, date de publication de l'arrêté interministériel, pour déclarer à votre assurance les dommages et bénéficier du régime d'indemnisation prévu par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée. Arrondissement de Clermont-Ferrand (6 communes) BUSSEOL (du 01/04/22 au 31/12/22)

CHANONAT (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

MARTRES-DE-VEYRE (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

MONTMORIN (du 01/04/22 au 31/12/22)

OLLOIX (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

SAINT-SANDOUX (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22). Arrondissement d'Issoire (20 communes) AULHAT-FLAT (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

BERGONNE (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

BOUDES (du 01/04/22 au 31/12/22)

BRASSAC-LES-MINES (du 01/04/22 au 31/12/22)

BREUIL-SUR-COUZE (du 01/04/22 au 31/12/22)

CHALUS (du 01/04/22 au 31/12/22)

COLLANGES (du 01/04/22 au 31/12/22)

ISSOIRE (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

LAMONTGIE (du 01/04/22 au 31/12/22)

MAREUGHEOL (du 01/04/22 au 31/12/22)

MEILHAUD (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

NONETTE-ORSONNETTE (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

ORBEIL (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

PARDINES (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

PARENT (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

PLAUZAT (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

SAINT-GERMAIN-LEMBRON (du 01/04/22 au 31/12/22)

SAINT-VINCENT (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

USSON (du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/10/22 au 31/12/22)

VICHEL (du 01/04/22 au 31/12/22). À lire aussi Allier : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 11 communes suite à la sécheresse de l'été 2022