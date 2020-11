Puy-de-Dôme: la Caisse d'Allocation Familiale déménage

Terminée la rue Pélissier, place à la rue Auger. Le changement n'est pas très important géographiquement (à peine 400 mètres) mais il va bouleverser les habitudes des salariés de la CAF. Le nouveau bâtiment, entre la caserne du 92eme RI et la voie ferrée, a été construit en deux ans. Son coût: 24 millions d'€uros, financés par la branche famille de la Sécurité Sociale.

A l'angle de la rue Auger et de l'avenue Michelin, une sorte de proue marque l'entrée. Huit étages et une surface de 6.821 m² où seront répartis les 300 salariés qui travaillent au siège de la CAF du Puy-de-Dôme. Le hall d'accueil change du petit accueil étroit et bas de plafond de la rue Pélissier.

Les 300 m² sont divisés en deux zones: un espace numérique (couleur jaune) et un espace rendez-vous (couleur verte). Dans l'espace numérique, les allocataires auront à leur disposition douze postes informatiques, six tablettes et quatre imprimantes en libre service (8H30 - 16H30) pour toutes les démarches en ligne. L'espace rendez-vous est composé de treize bureaux fermés.

Le temps du confinement, il faut obligatoirement prendre rendez-vous même pour accéder à l'espace numérique (la CAF est fermée entre 12 et 13H pour désinfecter la partie accueil du public). Enfin une borne interactive 24H/24 est installée à l'extérieur. Elle permet de consulter un dossier ou bien d'imprimer à toute heure une attestation.

Les principaux chiffres de la CAF du Puy-de-Dôme en 2019

- 133.798 allocataires

- 768,7 millions d'€uros de prestations

- 74.000 visites

- 205.000 appels

- 1.2 millions de lettres

- 60.700 mails