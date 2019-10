Puy-de-Dôme : la caravane des aidants fait escale à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Après Lyon, la caravane des aidants fait escale place de la Victoire à Clermont-Ferrand jusqu'à ce vendredi 18 octobre, une initiative de la Compagnie des aidants, une structure qui cherche à mettre en valeur tous les réseaux d'accompagnement des malades. A chaque étape, la caravane va à la rencontre des aidants, pour leur apporter toutes les informations nécessaires. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les professionnels du secteur médico-social de chaque territoire.

10 étapes à travers la France

Dans sa caravane américaine en aluminium, deux assistantes sociales recrutées dans la région informent les familles. "Hier à Lyon, nous avons rencontrés plus de 150 personnes en face à face. Des entretiens confidentiels qui parfois consolent" explique Claudie Kulak, fondatrice de la Compagnie des aidants.

Malgré la pluie, les passants s'arrêtent comme Marie. Sa maman est atteinte d'alzheimer, elle cherche des pistes pour mieux connaître la maladie. "Je vois qu'il y a des ateliers d'organisés pour les aidants. Ça m'intéresse. Je vais me renseigner."

Des accueils de jour pour les aidés

Parmi les professionnels présents, Anne Claire est aide médico-psychologique à l'accueil de jour de la résidence Renouard à Clermont-Ferrand. Une structure qui accueille les malades à la journée. Un répit précieux pour l'aidant. "Bien-sûr il y a des aidés qui ne sont pas contents de venir, mais une fois qu'ils y ont goûté, ils sont favorables. Nous avons un transport qui vient les chercher et les ramener. La journée nous leur offrons de nombreuses activités et des sorties, comme le cinéma, la piscine, le cheval." Le prix d'une journée d'accueil tout compris est de 40 euros. Inestimable pour les aidants.

12 millions de personnes en situation de handicap

11 millions d'aidants sont recensés en France, certainement beaucoup plus, sachant que 20 millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques, 12 millions en situation de handicap et 900 000 personnes atteintes de la maladie d'alzheimer.

Michèle de l'association France Alzheimer 63 conseille aux familles concernées de se faire aider le plus tôt possible, "chaque association d'aidants a des formations. Chez nous on parle bien sûr de la maladie, comment elle se développe dans le cerveau, mais aussi on donne beaucoup d'astuces pour le quotidien. Comment se comporter lors des toilettes, face à l'errance, aux pertes de mémoire."