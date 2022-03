Puy-de-Dôme : les Restos du Coeur comptent sur vous ce weekend

De droite à gauche : Bruno Riche, le pdt et Gérard Vendange responsable des événements culturels.

Cette collecte annuelle est un moment important pour l'association qui distribue chaque année plus d'un million et demi de repas dans le Puy-de-Dôme. "Cette collecte, nous permet de tenir au moins tout l'été", précise Bruno Riche, le président des Restos du Coeur du département. "Cette collecte est d'autant plus importante que les besoins augmentent chaque année de 7% environ."

Pour organiser cette collecte, l'association mobilise pendant trois jours, 665 bénévoles répartis dans 109 magasins dans le Puy-de-Dôme. "Des bénévoles difficile à trouver chaque année" explique Gérard Vendange, responsable de la collecte. "Cela implique de mettre en place une alternance de plusieurs équipes de trois ou quatre personnes par magasin. On a mis un mois à tout organiser."

Le centre des Restos du Coeur de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

L'an dernier, les 20 centres des Restos du Coeur du Puy-de-Dôme ont distribué 1,6 millions de repas à 7 600 familles. L'association a surtout besoin de produits d'hygiène et de santé notamment pour les bébés. D'ailleurs vous pouvez contribuer également en assistant à la 12e soirée au profit des Bébés du Coeur, ce samedi 5 mars à 20h à la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand. Tous les dons en nature, couches, lait 1er et 2ème âge sont les bienvenus en échange d'une entrée.