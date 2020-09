Puy-de-Dôme : la doyenne des Auvergnats s'est éteinte à l'âge de 114 ans à Lezoux

Eté 2019 à l'EHPAD Mon Repos de Lezoux. Une petite dame toute menue se déplace dans le couloir avec un déambulateur. Marie-Louise Taterode a soufflé quelques jours plus tôt ses 113 bougies, ce qui fait officiellement d'elle la doyenne des Auvergnats.

A ses côtés, une aide-soignante qui l'accompagne dans sa chambre. _"Je suis en bonne santé. Jusqu'à maintenant je n'ai pas à me plaindre"_, explique-t-elle une fois confortablement installée dans un fauteuil. Marie-Louise, très chic, en pantalon beige et gilet assorti. Son visage et ses mains sont étonnement lisses. Presque pas de rides ! Elle s'étonne : "Ah bon ! On ne fait rien du tout. On se lave quand c'est le moment, et puis c'est tout".

Le secret de sa longévité, c'est peut-être, comme beaucoup de centenaires, son caractère bien trempé. Née en Corrèze en 1906, Marie-Louise avait grandi dans le Cantal, avant d'aller travailler dans une imprimerie de Clermont-Ferrand. Il y a quelques années, elle s'était cassé le col du fémur. Malgré son grand âge, elle avait réussi, après des mois passés au lit, à remarcher.

Marie-Louise ne s'était jamais mariée. "Pas d'homme dans ma vie" nous avait-elle confié ! Mais elle s'était beaucoup occupée de ses neveux et petits-neveux qui venaient régulièrement la voir. Quand on l'interrogeait sur sa vie passée, sa mémoire lui jouait des tours : "J'étais à Champagnac, on travaillait beaucoup ... mais je ne me rappelle pas bien".

Elle s'était souvenue en revanche de sa fête d'anniversaire et du champagne qui avait arrosé ses 113 ans. "Le champagne me fait du bien, ça fait du bien à tout le monde !"

Marie-Louise Taterode s'est éteinte jeudi dernier, à l'EPHAD de Lezoux, où elle résidait depuis 10 ans, très choyée par le personnel de l'établissement.