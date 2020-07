Puy-de-Dôme : la privatisation de la cantine d'Orcines crée la polémique

"Les parents se rappellent tous de l'omelette de Chantal, ils ont même du mal à faire mieux." La cantine est un joli souvenir pour Patricia, maman d'un petit garçon scolarisé à l'école d'Orcines. Mais, aujourd'hui, cette Orcinoise n'a pas le sourire. En effet, la mairie lui a notifié il y a quinze jours que dès la prochaine rentrée scolaire, la cantine sera assurée non pas par l'équipe en place, mais par une société privée de restauration collective, le groupe API. C'est un peu un coup de tonnerre dans un ciel bleu pour la maman. "C'est dommage d'arrêter tout cela" explique-t-elle. La privatisation fait peur. "On donne accès à une société extérieure qui va gérer les produits, les approvisionnements."

"Certes, il y aura un cuisinier qui sera sur place. Mais, on sait très bien que dans ce genre d'entreprise, la cuisine est semi-préparée à l'avance et ce n'est pas du tout l'attente des parents" - Patricia, maman qui scolarise son enfant à Orcines

Une pétition a donc été créé sur le site Mesopinions.com par la FCPE pour dénoncer ce choix, mais aussi le manque de concertation dit l'association.

Le maire défend sa solution

En 2018, un questionnaire avait été réalisé pour sonder les attentes des parents d'élèves. Ce qui ressortait de ces consultations, selon Jean-Marc Morvan, le maire, "c'est que les Orcinois étaient satisfaits de la cantine, mais ils demandaient plus de bio, plus de local, un repas sans viande...etc..." Pour lui, ces demandes seront intégrées dans le nouveau cahier des charges de la société. "On a pas d'inquiétudes à avoir aussi, car ce seront les mêmes produits qu'avant, comme les yaourts Coeur de Fermier de Gelles ou de la Fourme d'Ambert faite à Orcines. On est même dans le circuit très court" estime le premier édile, réélu au second tour des élections municipales en juin dernier. Cette solution est celle de la responsabilité estime-t-il, car les deux salariées de la cantine ne peuvent pas assurer la restauration dès septembre pour des raisons personnelles.

Le choix de cette société privée devrait être débattu ce jeudi en conseil municipal au Foyer Rural d'Orcines (à huis clos).