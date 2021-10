Puy-de-Dôme: la réserve sanitaire bientôt mobilisée pour les urgences d'Ambert?

Craignant un manque de personnel aux urgences et au Smur d'Ambert, en raison de l'application au 28 octobre de la loi Rist, le député de la circonscription concernée, André Chassaigne, avait appelé à la mobilisation de la réserve sanitaire. La demande a été faite par l'Agence régionale de santé.

L'application au 28 octobre de la loi Rist, qui plafonne la rémunération des praticiens intérimaires, aura-t-elle des conséquences sur les urgences et le Smur du Centre Hospitalier d'Ambert? Craignant un manque de personnel à cause de la loi, qui pourrait empêcher le recours à des intérimaires, 500 personnes ont manifesté jeudi 14 octobre devant l'hôpital. La réserve sanitaire pourrait bientôt venir en appui pour maintenir la permanence aux urgences et au Smur.

Le député communiste de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, avait appelé à la mobilisation de la réserve sanitaire pour garder les urgences et le Smur. Appel remonté au niveau national par le biais de l'Agence régionale de santé (ARS). Dans un courrier dévoilé ce lundi sur Twitter par le député, le directeur de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes indique avoir formulé "une demande officielle de mobilisation de la réserve sanitaire à la direction générale de la santé pour le centre hospitalier d'Ambert." L'ARS indique que la réponse à ce type de demande est apportée sous quelques jours.