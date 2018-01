Puy-de-Dôme, France

Un français de plus de 70 ans sur deux vit seul chez lui. La Télé-assistance peut l’aider en cas de chute par exemple à alerter les secours. Dans le département du Puy-de-Dôme, près de 7 000 personnes âgées à domicile sont équipées de bracelet ou collier connecté. Un simple clic sur le bouton et les secours sont immédiatement prévenus. Cela permet aux personnes de rester à domicile en toute sécurité, le plus longtemps possible.

Des capteurs à infrarouge dans la maison

La technologie affine et complète cette veille à domicile. Le département teste depuis le mois d'octobre la Télé-assistance avancée, des capteurs à infrarouge installés dans les pièces de vie enregistrent les déplacements habituels du maître des lieux, les informations sont ensuite analysées, modélisées avant d'être délivrées à la famille en cas d'anomalie.

La Télé-assistance avancée est testée dans le Puy-de-Dôme depuis le mois d'octobre. Pour l'instant, 17 abonnés du Puy de Dôme testent cette nouvelle technologie, à terme le département en recherche 50 au total. Les conditions : il faut être abonné à la Télé-assistance départementale et vivre seul. L'expérimentation est gratuite. Renseignements auprès de Famiclic au 04 73 29 28 15 ou par mail sjamet@famiclic.fr et fpelletier@famiclic.fr ou sur le site du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

La plateforme SDIS située près du CHU Gabriel Montpied reçoit environ 100 000 appels de télé-assistance dont 1000 à 1500 nécessitent une intervention.