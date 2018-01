Puy-de-Dôme, France

Le département du Puy-de-Dôme recrute des assistants familiaux. Actuellement 200 familles agréées accueillent à leur domicile contre rémunération 326 enfants, de la naissance à 21 ans, des jeunes placés par les services sociaux du département. En dix ans, le département a perdu une centaine d'assistants familiaux, en raison de nombreux départs à la retraite non remplacés. Pour pallier le manque de placement en famille, le département recrute dans un premier temps 50 assistants familiaux. Car aujourd'hui 49 enfants attendent d'être placés en famille.

Alexandre Pourchon, Jean-Yves Gouttebel et Pierre Danel du Conseil Départemental du Puy-deDôme © Radio France - Claudie HAMON

Mais attention pour devenir assistant familial, « mieux vaut aimer les enfants et être à leur écoute » prévient Brigitte Méténier, assistante familiale depuis 29 ans. « On ne choisit pas ce métier pour l’argent non plus » car le salaire versé est en dessous du smic mensuel.

Devenir famille d'accueil ne s'improvise pas, il faut satisfaire quelques conditions matérielles et psychologiques, obtenir un agrément et suivre une formation de 300 heures. Une prime de 200 euros sera accordée à ceux qui passeront en plus le diplôme d’assistant familial.

« Car ce métier exige de la disponibilité et des compétences reconnues par la société toute entière » explique Pierre Danel, conseiller départemental en charge du dossier.

Aujourd’hui 43% des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sont placés dans des familles, le département espère ramener ce chiffre à 60% d’ici cinq ans.

Prochaine réunion d’information sur le métier, le 1er février. Il faut s’inscrire sur le site du Conseil Départemental.