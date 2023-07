Puy-de-Dôme : le difficile recrutement des surveillants de baignade

Chaque été, le lac des Fades, c'est trois plages à surveiller, tous les jours. Pour ça le Sirb, le syndicat intercommunal de la retenue des Fades-Besserves, qui gère l'aménagement touristique du lac, cherche huit surveillants. Cette année il en manque encore un pour le mois d'août, "sinon il faudra décider d'un jour de fermeture" explique la responsable, Marine-Noël Grondin qui s'estime pourtant chanceuse. Le voisin de Saint-Gervais-d'Auvergne, lui, cherche encore pour surveiller l'Etang Philippe.

ⓘ Publicité

loading

S'appuyer sur les clubs de natation locaux

Dans ce secteur des Combrailles, le Sirb compte sur le vivier du club de natation de Saint-Georges-les-Ancizes où l'entraîneur, Cédric Cohade, propose aussi aux jeunes de les former au BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique). "On en forme peut-être pas assez, il y a plus de demandes que de jeunes", analyse-t-il pour expliquer la pénurie de surveillants de baignade. "C'est un métier à responsabilité, on surveille parfois toute la journée, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant, des fois pour un salaire qui s'approche du Smic."

loading

Aux Fades, Marine-Noël Grondin et le Sirb multiplient donc les mesures attractives entre la rémunération, une offre de logement sur place, l'an prochain le syndicat devrait également proposer de financer la formation de sauveteur aux jeunes en échange de la surveillance estivale.

Fin de baignade à Ambert

A Ambert, la difficulté récurrente à trouver des maîtres-nageurs sauveteurs, doublée de la présence chaque année plus précoce des cyanobactéries a décidé la municipalité à interdire définitivement la baignade dans le plan d'eau de la commune. La plage sera détruite et le lac réaménagé.

Au lac d'Aubusson d'Auvergne, pour l'instant la baignade ne peut être assurée au-delà du 15 août faute de surveillant. La piscine estivale de Montaigut le Blanc, elle, devra restée fermer les lundis.