Puy-de-Dôme : le Père Noël vert du Secours populaire de plus en plus sollicité

"Le Père Noël vert, c'est celui qui aide le rouge", résume avec humour Elodie Dias, du Secours populaire du Puy-de-Dôme, "puisqu'on sait que le rouge ne passe pas forcément dans les familles précaires." Dans le département, l'association aide 22.000 personnes, dont plus de 5.000 enfants. "La pauvreté depuis le Covid a grandi, on le ressent tous les jours et ce sont des nouvelles personnes, des retraités, des étudiants, des travailleurs qui deviennent de plus en plus précaires et dont on sait que le mois de décembre est difficile."

Des jouets à la table de fête

En ce mois de décembre, les bénévoles du Secours populaire revêtent alors le bonnet vert. Vous les voyez par exemple récolter des fonds contre l'emballage des cadeaux à la sortie des magasins, l'association organise aussi une braderie de jouets à prix cassés qui a vu défiler à la maison des sports de Clermont-Ferrand, des centaines de bénéficiaires, beaucoup de travailleurs qui ne s'en sortent plus, et des personnes pas forcément inscrites à l'association mais qui en ce mois de décembre, n'arrivent pas à acheter les cadeaux qu'ils voudraient.

Lors de la braderie de jouets à petits prix organisée à la maison des sports de Clermont-Ferrand, le Secours Populaire a constaté la venue de plus en plus de travailleurs qui ne s'en sortent pas. © Radio France - Juliette Micheneau

"Il y a aussi les spectacles de Noël", ajoute Elodie Dias, "les marchés Pop' solidaire qui cette année proposeront des produits festifs comme du saumon, du foie gras..." Objectif : "que tout le monde puisse avoir un repas festif, que tout le monde puisse passer un mois de décembre un peu hors du temps et surtout changer un peu son quotidien."

Liste des marchés festifs