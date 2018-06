Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

"Quand un postier prête serment, c’est toute La Poste qui donne sa parole". Voilà pour le slogan sous forme de contrat de confiance qui remonte à 1790. Ils étaient 42 postiers à renouveler leur serment professionnel devant Béatrice Steffan, la Secrétaire générale de la préfecture du Puy-de-Dôme et les membres de la direction régionale de la Poste. Un moment solennel qui prend tout son sens sous les ors de la République.

Ce serment est en effet le fondement de l’engagement professionnel des agents qui le signe dès la signature du contrat. Elle concerne l’ensemble des personnels de La Poste quel que soit leur fonction, leur grade et leur statut. Les personnels embauchés en contrat à durée déterminée sont tout aussi concernés par ce serment. "_On est la passerelle entre l'entreprise et le client_, et on se doit de respecter les valeurs de notre employeur. Tout passe par ce respect" précise Farid, postier à Clermont-Ferrand depuis deux ans. "On sait beaucoup de choses sur la vie de nos clients, on est tenu de garder ces éléments confidentiels" explique Valentin, jeune postier de 22 ans, en CDI à Cournon.

Le texte du serment des postiers © Radio France - Claudie HAMON

En cas d'infraction, le fonctionnaire pris en faute s'expose à des sanctions jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour toute réclamation vous pouvez composer le 36 31 ou directement en faire part auprès de votre facteur.