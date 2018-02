La commission de surendettement du Puy-de-Dôme a dressé son bilan de l'année 2017. 1709 dossiers ont été déposés l'an dernier, un nombre qui a légèrement diminué de 1,6% mais le taux moyen d'endettement continue d'augmenter notamment en raison du poids des dettes immobilières. D'autres part, la proportion des situations sociales très dégradées progressent. Comme en 2016, plus de la moitié des personnes ne peuvent pas rembourser leur dette.

Le Préfet Jacques Billant et le Directeur de la Banque de France 63 Jean-Noël Mériot © Radio France - Claudie HAMON

Un endettement moyen de 42 000 €

L'endettement moyen global s'élève à 42 000 €, un montant qui progresse de 8,4% par rapport à l'année précédente notamment en raison du poids des dettes immobilières qui s'élève en moyenne à 110 000 €. La part des dettes liées aux crédits à la consommation d'un montant moyen de 20 000 € environ a tendance à baisser mais les dettes de charges courantes sont présentes dans huit dossiers sur dix. Les accidents de la vie, un divorce, une maladie professionnelle, la perte d'un emploi sont à l'origine de la plupart des dossiers de surendettement. D'ailleurs dans plus d'un cas sur deux, la personne endettée ne peut pas rembourser. Et près de la moitié des dossiers dits figés revient en commission. Il faut environ trois mois et demi pour instruire un dossier de surendettement. Tous les renseignements sur le portail mesquestionsdargent.fr