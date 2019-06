Puy-de-Dôme : les agriculteurs se mobilisent pour pouvoir faucher les parcelles en jachère

Ils dénoncent des surfaces rendues inutilisables et notamment en cette période de sécheresse. Dans ce contexte, elles pourraient, selon eux, pourtant servir à l'alimentation des animaux du secteur. Dans le département, ce sont 4000 hectares qui sont en jachère actuellement.

Riom, France

Ils étaient une dizaine sur cette parcelle située au lieu-dit Les Petites Macholles à Riom ce lundi matin. Des céréliers, des éleveurs. Tous dénoncent les mesures de "verdissement" de la PAC (politique agricole commune). Des mesures qui les empêchent aujourd'hui de faucher les parcelles en jachère pour nourrir les animaux du secteur.

Des mesures d'autant plus frustrantes que les effets de la sécheresse commencent à se faire sentir. Avec la sécheresse, certains éleveurs du Puy-de-Dôme vont devoir acheter des fourrages en provenance d'autres régions, d'autres pays alors qu'il y a 4 000 hectares de parcelles en jachère actuellement.

"On ne comprend pas" réagit Sabine Tholoniat, secrétaire adjointe FNSEA du département.

Les JA, la FNSEA et la Chambre d'agriculture ont demandé, il y a un mois, une dérogation à l'interdiction de broyage des jachères. Interdiction qui court jusqu'au 10 juillet.

4 000 hectares de parcelles en jachère

"On ne comprend pas que dans cette situation d'urgence liée à la sécheresse, les autorités compétentes ne nous donnent pas le droit d'utiliser ces parcelles. On encourage ainsi l'importation de fourrages, on est donc très loin des circuits courts !" complète celle qui est aussi agricultrice à Thiers. La situation est en train de devenir urgente face au manque d'eau.

Selon la FNSEA, l'administration n'aurait pas encore apporté de réponse aux demandes des agriculteurs.