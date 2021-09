Puy-de-Dôme : les chasseurs à l'affût pour l'ouverture ce dimanche

"Je suis venu faire rajouter deux points de visée sur mes fusils car j'ai la vue qui baisse". Devant cette enseigne spécialisée à Clermont-Ferrand, Serge est venu récupérer ses armes. Dans le magasin, c'est l'affluence. Et notre septuagénaire ne voulait pas manquer ce rendez-vous annuel. "Je suis plus serein que quand j'avais 20 ans, mais là j'ai plus de 50 ans de permis, alors ca reste un plaisir de retrouver les copains pour une partie de chasse, on va faire le casse-croûte et si one voit pas trop de gibier, ce n'est pas grave".

Les derniers achats avant l'ouverture © Radio France - Jean-Pierre Morel

Devant le rayon dédié à la chasse, les clients se pressent pour les derniers achats. "Avec le confinement, certains ont tardé à reprendre leur permis, mais depuis deux semaines, l'activité est importante" confie Pascal Giraud entre deux conseils et une vente. "Je viens d'acheter une arme pour l'ouverture" ajoute Théo, venu spécialement de la Creuse, "c'est un petit investissement, mais c'est une grande passion dans la famille, mon arrière grand-père, mon grand-père et mon père sont chasseurs, on attend ça depuis six mois, c'est toujours un moment particulier".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le Puy-de-Dôme, on compte plus de 11 000 chasseurs, "un chiffre en légère hausse", comme au niveau national, se félicite Dominique Busson, le président de la Fédération Départementale, "dont 5 à 6% de femmes qui sont plus nombreuses chaque année". Pour cette ouverture, la population de lièvres semble avoir augmentée. "Une conséquence du confinement car les voitures ont moins circulé, et il y a donc eu moins de collision avec les Léporidés" observe le patron des chasseurs puydomois.