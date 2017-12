Auvergne, Orléat, Puy-de-Dôme, France

L'Union Nationale des Entreprises de Coiffure du Puy-de-Dôme a sollicité et obtenu une dérogation pour une double ouverture dominicale. Il faut dire que les fêtes de fin d'année sont traditionnellement une période très chargée pour les coiffeurs. Notamment pour se faire beau à l'occasion des réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Sur la base du volontariat, de nombreux salons seront donc ouverts les deux prochains dimanches pour répondre à la demande.

Jusqu'à 15 clients par jour

C'est le cas à Orléat, une commune située près de Thiers. Dans le centre-bourg sur la place de l'église, le petit salon 'un brun de coupe" de Sandrine, coiffeuse indépendante. Elle n'a pas d'employé et n'a donc pas eu besoin de cette dérogation pour décider de travailler les 24 et 31 décembre. Seule obligation : respecter les deux jours de fermeture hebdomadaire. Malgré les clients qui défilent et les journées à rallonge, Sandrine a la banane. Elle peut coiffer jusqu'à 15 clients par jour, mais elle aime ça. Elle prend son temps pour le faire. Quitte à finir à 22 heures certains soirs. Comme le jeudi, jour de nocturne pour elle.

Sandrine coiffeuse à Orléat (Puy-de-Dôme) © Radio France - Eric Le Bihan

Le 24 ? C'est le marathon !

La petite blonde aux cheveux courts fait aussi coiffeuse à domicile une fois par semaine. Bref, les journées sont longues. Le mois de décembre et la rentrée des classes sont traditionnellement les deux périodes les plus chargées de l'année. "l_e 24 ? c'est le marathon! Pour le 31, il n'y a pas encore de prise de rendez-vous, mais ça va venir. Les dames veulent être belles pour la nouvelle année. On fait des coiffures évènementielles pour les soirées et les sorties. Les paillettes, les chignons, etc..._" Pas de quoi décourager Sandrine pour sa soirée de réveillon de Noël. Elle n'aura rien à préparer, puisqu'elle est invitée... chez sa fille !