Dès lundi 27 avril, pour les professionnels, trois déchetteries du SBA, dans le Puy-de-Dôme, vont rouvrir : celles de Veyre-Monton, Billom et Riom.

Puy-de-Dôme : les déchetteries de Riom, Veyre-Monton et Billom rouvertes le 27 avril pour les professionnels

Comme nombre de services, les déchetteries du SBA avaient fermé après la mise en place du confinement. Trois d'entre elles vont reprendre du service dans le Puy-de-Dôme, et ce dès le 27 avril : à Billom, Veyre-Monton et Riom. Elles accueilleront uniquement, dans un premier temps, les professionnels et les collectivités territoriales, autorisées par l'Etat.

Cependant, il faut prendre rendez-vous 48 heures à l'avance au 04 73 64 74 44. Et bien sûr, il faut une attestation dérogatoire de sortie, la carte d'accès aux déchetteries, et son matériel pour décharger.