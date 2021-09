Puy-De-Dôme : les réfugiés afghans arrivés à Clermont-Ferrand vont pouvoir demander l'asile politique

Les réfugiés afghans accueillis à Clermont-Ferrand depuis le 26 août vont bien. C'est le préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, qui s'en félicite à l'issue d'une réunion avec tous les acteurs de ce dispositif. Les services de l'état se sont mobilisés pour mettre en place les conditions de leur accueil. "Dès cette semaine, ils vont pouvoir faire leur demande d'asile, mais psychologiquement c'est difficile car certains ont laissé une partie de leur famille en Afghanistan, mais on va s'efforcer de faciliter leur intégration".

Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme Copier

Après dix jours à l'isolement, les familles vont pouvoir entreprendre les premières démarches. Au total, ce sont 24 adultes et 26 enfants, dont le plus jeune est âgé de deux ans seulement, qui sont pris en charge. "Nous, notre job, c'est le logement, les inscriptions dans les écoles pour les enfants, les crèches" précise Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, "et on va travailler sur leur projet professionnel, on est quand même sur des gens qui ont tous des diplômes, des compétences et des talents, je ne suis pas inquiet de ce point de vue là".

Juriste, journaliste, chef d'entreprise, ouvrier spécialisé, les réfugiés afghans sont qualifiés, "une jeune fille travaillait au ministère de la justice et elle était chargée de la question du droit des femmes, évidemment elle avait intérêt à s'en aller vite".

Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand Copier

Certains sont partis dans la plus grande précipitation, sans chaussures - Olivier Stanat, président de l'association CeCler

Depuis leur arrivée à Clermont-Ferrand, c'est l'association CeCler qui prend en charge les familles de réfugiés. "Il a fallu s'organiser très vite" explique Olivier Stanat, le président de la structure financée par l'Etat. "Les bilans de santé ont été fait, on fait preuve de beaucoup de bienveillance, on essaye de les accompagner du mieux possible, mais il a aussi fallu mettre en place une aide psychologique".