Puy-de-Dôme : les Vendred'Issoire ne pourront pas se tenir cet été

Les contraintes étaient "trop fortes". C'est "un grand regret" mais le maire d'Issoire Bertrand Barraud a décidé d'annuler l'événement qu'il a lui même créé il y a six ans pour faire bouger la ville pendant l'été. Les Vendred'Issoire, moment où les commerçants et les musiciens de tout bord s'installaient sur deux boulevards du centre-ville, n'auront pas lieu cet été.

Une jauge à 4 200 personnes, 13 points d'entrée et de sortie à installer

Il faut dire que la crise sanitaire impose à chaque créateur d'événement un nombre de spectateurs bien distinct. _"On nous obligeait à avoir moins de 4 200 personnes. Or, un Vendred'Issoire moyen, c'est 10 000 personnes. Refouler 5 à 6 000 personnes était inconcevable"_explique le maire, qui poursuit : "Imaginez la frustration des personnes qui viennent de loin et à qui on dirait qu'ils ne peuvent pas rentrer car la jauge était atteinte...ce n'est pas possible". Sans compter que 13 points distincts d'entrée et de sortie devaient être installés. Cela compliquait l'organisation d'un tel événement.

Des concerts quand même durant l'été

Le maire renvoie désormais la balle aux cafetiers et bars-restaurants, qui peuvent organiser leurs propres concerts dans leurs établissements. Néanmoins, ils ne pourront pas bénéficier de l'effet d'entraînement d'un événement comme les Vendred'Issoire. "Un vendredi classique d'été, on fait 80 à 100 couverts" explique Olivier Fabre, le co-gérant du Café Le Français, installé sur le boulevard de la Manlière. "Un Vendred'Issoire, c'est 300 couverts. On ne rattrapera pas les pertes" estime-t-il.

Une grande fête en septembre

Le maire Bertrand Barraud annonce néanmoins qu'une grande fête pourra se tenir en septembre, si l'épidémie ne reprend pas d'ici-là. Ce week-end du 11-12-13 septembre sera celui du passage du Tour de France en Auvergne. En conséquence, un mini-tour pour les enfants sera organisé le vendredi 11, avant le retour d'un Vendred’Issoire exceptionnel. Plusieurs animations se dérouleront jusqu'au concert d'Emile et Images attendu pour le week-end.