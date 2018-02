Il y aurait 13 millions de chats, environ, en France, et ce chiffre astronomique devrait encore évoluer. Seule solution, stériliser les chats pour limiter leur prolifération. Dans le Puy-de-Dôme, une nouvelle campagne est organisée par l'Association Protectrice des Animaux et les vétérinaires.

Gerzat, Puy-de-Dôme, France

Le nombre de chats ne cesse d'augmenter en France. Si certains coulent des jours heureux, d'autres vivent dans la rue où ils sont confrontés à la famine et aux maladies. Pour limiter la prolifération des chats, l'Association Protectrice des Animaux du Puy-de-Dôme lance, jusqu'au 31 mars, une campagne de stérilisation en partenariat avec les vétérinaires du département.

Des bons de 10 à 20 euros

L'A.P.A 63 émet des bons de prise en charge pour aider financièrement les propriétaires des chats ou ceux qui les nourrissent. Le bon est de 10 euros pour la castration d'un mâle. Il est de 20 euros pour une femelle, l'intervention chirurgicale étant plus complexe. La somme est majorée de 15 euros s'il y a identification de l'animal, autrement dit s'il est "pucé". Ces bons sont à retirer au refuge de Gerzat jusqu'au 23 mars prochain. L'association en a déjà distribué 400 ! Dans le même temps, la plupart des vétérinaires consentent des réductions sur les opérations, que ce soit la castration d'un matou ou la stérilisation d'une minette.

600 000 chats de plus chaque année en France

Une chatte peut avoir deux à trois portées par an, à raison de trois à quatre chatons par portée. Dans ces conditions, on atteint très vite des chiffres affolants. En sept ans, le refuge de Gerzat a dû faire face à une augmentation de 113 % des entrées de chats. Aujourd'hui, en France, on en compte 13 millions.

Le refuge de l'A.P.A de Gerzat est ouvert du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.