Puy-de-Dôme : où doit-on porter le masque en extérieur ?

Dans le département du Puy-de-Dôme, le masque demeure obligatoire à l'extérieur à l'occasion de certains événements et dans certains lieux. Le Préfet a pris un arrêté ce vendredi 18 juin 2021 pour préciser lesquels.

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les espaces publics

L'obligation du port du masque en extérieur a été levée par le Premier Ministre Jean Castex depuis jeudi 17 juin. Mais il reste quelques exceptions et des arrêtés spécifiques au département du Puy-de-Dôme.

Marchés et brocantes

Le masque reste obligatoire dans les marchés de plein air, les brocantes, les ventes au déballage et autres manifestations assimilées du département. Il est aussi exigé à l'occasion de rassemblements organisés sur la voie publique tels que des festivals, des manifestations revendicatives ou encore des spectacles de rue.

Devant les écoles

Sur la voie publique, le masque reste obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour de certains établissements. Les gares ferroviaires, routières et aéroports sont concernés. Les établissements d'enseignements et lieux d'accueil pour mineurs aussi, mais seulement pendant les horaires d'entrée et de sortie.

Dans tout établissement recevant du public, il faudra continuer de porter le masque même dans les files d'attente situées à l'extérieur.

Fête de la musique

Dans le cadre de la fête de la musique 2021, un autre arrêté préfectoral a été pris sur le département du Puy-de-Dôme. Pendant la nuit de lundi 21 à mardi 22 juin (de 17h00 à 6h00), le masque sera obligatoire dans le centre historique de Clermont-Ferrand et le vieux Montferrand.