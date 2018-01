Pessat-Villeneuve, Puy-de-Dôme, France

Voilà trois ans que la petite commune de Pessat-Villeneuve accueille des migrants. Son château abrite régulièrement des Centres d'Accueil d'Orientation. Aujourd'hui, Gérard Dubois, le maire, veut passer à la vitesse supérieure en ouvrant le premier Centre Provisoire d'Hébergement du département du Puy-de-Dôme. Il ne s'agit plus de répondre à des situations d'urgence mais d'accompagner ceux qui ont obtenu le droit d'asile. Et cet accompagnement, c'est l'association CE CLER qui le prendrait en charge. Voilà plus de 25 ans qu'elle encadre des réfugiés.

70 réfugiés accueillis

Ce CPH proposerait 70 places d'hébergement pour des réfugiés isolés ou en famille. Là, ils seraient encadrés par des salariés de l'association CE CLER : travailleurs sociaux, conseillers d'insertion etc. Objectif : pendant neuf mois maximum, accompagner ces réfugiés pour les aider à devenir autonomes. Ce parcours passe par l'apprentissage de la langue française, un logement, mais aussi et surtout un travail. Ce parcours peut être douloureux. "Le réfugié doit souvent faire le deuil de sa vie d'avant" explique Dominique Charmeil, directrice générale de CE CLER.

Un échange gagnant-gagnant avec la commune

CE CLER peut compter sur l'engagement de la commune de Pessat-Villeneuve. En trois ans, elle a démontré qu'elle pouvait recevoir des migrants dans les meilleures conditions. "Pour moi il faut qu'il y ait en permanence cette volonté d'accueillir dignement ces populations qui souffrent et qui ont souffert, parce qu'on est une terre d'accueil et il faut toujours continuer à le prouver, à le monter au monde." Gérard Dubois, le maire de Pessat-Villeneuve, y voit aussi un intérêt pour sa commune : "Ça va s'adresser à un bassin si on accueille 70 personnes, derrière il va falloir travailler sur l'insertion professionnelle, les futurs logements, l'école, on va créer aussi des emplois sur la commune."

Le ministre de l'Intérieur tranchera prochainement. Le CPH du Puy-de-Dôme pourrait ouvrir au mois d'avril.