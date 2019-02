Puy-de-Dôme : près de 500 personnes manifestent pour éviter des suppressions de postes à l'hôpital de Billom

Billom, France

Ils étaient personnels du centre hospitalier de Billom, mais aussi familles de résidents à manifester. A l'appel des syndicats FO et CGT, ils se sont réunis pour montrer leur colère contre ces mesures d'économies prise par la directrice de l'établissement. Le Centre Hospitalier de Billom emploie près de 400 salariés. 16 postes en CDD sont menacés, ainsi que la suppression de 3,5 RTT. Il s'agit de combler le déficit énorme de l'établissement, de l'ordre de 1,3 millions d'euros sur l'année 2018 (2,6 millions d'euros sur les trois dernières années)

Une situation inacceptable pour les syndicats

Les syndicats FO et CGT, qui ne sont pas encore réunis en intersyndicale, ont pourtant voulu montrer un visage uni, ce samedi matin. Ils réclament à l'unisson des postes supplémentaires d'aide soignantes, dénonçant aussi les conditions de travail des agents. "Les effectifs soignants sont au contact des résidents. Aujourd'hui, chaque agent de l'hôpital n'a pas l'impression de faire son travail correctement", explique Eric Provenchère, représentant syndical FO du centre hospitalier de Billom.

Un agent pour 17 résidents le matin, ce n'est pas supportable - Eric Provenchère, FO

Les slogans étaient sans équivoque : "Service public : pompe à fric, non à la maltraitance" © Radio France - Mickaël Chailloux

Les élus se mobilisent aussi pour assurer la qualité du service public, ce qu'a fait André Chassaigne, député (PCF) de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, présent ce samedi matin. Les élus comme Jacky Grand, conseiller départemental du canton de Billom et adjoint au maire, voulaient aussi montrer leur solidarité.

"Traiter nos anciens comme cela, ce n'est pas possible. Il faut des moyens pour avoir un véritable service public. Et il y a de l'argent : il y a la fraude fiscale, les bénéfices des grandes entreprises...etc..." explique cet élu, qui siège aussi au conseil d'administration de l’hôpital (qui n'a qu'un but consultatif et non décisionnel). Comme les syndicats, les élus demandent à l'ARS (Agence Régionale de Santé) de prendre ses responsabilités.

Une réunion entre la directrice Corinne Latour et les associations des familles est prévue dans la semaine. Les syndicats se rencontreront aussi pour évoquer la suite à donner au mouvement.