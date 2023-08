Puy-de-Dôme : Près des barrages, une hydroguide d'EDF à la rencontre des baigneurs pour éviter les accidents

Clémentine arpente la place du plan d'eau d'Anschald à Bromont-Lamothe. T-shirt bleu d'EDF sur les épaules, l'hydroguide va à la rencontre des baigneurs. Objectif : leur expliquer les risques lorsqu'on pique une tête à proximité d'un barrage hydroélectrique. "Il faut faire attention au niveau de l'eau, explique-t-elle*, rester bien vigilant et garder un point de repère fixe au niveau des berges, pour éviter tous les accidents*". Comme Clémentine, ils sont 160 embauchés cet été par EDF. Elle est présente sur la retenue d'Anchal, le long de la Sioule, du Cher et de la Besbre.

Des règles de prudence pour baigneurs et pêcheurs

Sur leurs serviettes de bain les gens accueillent cet instant prévention avec le sourire. Sabrina est venue en famille de Volvic pour passer la journée sur le plan d'eau : "On vient simplement profiter de l'eau sans penser vraiment à ce qui se passe à côté. Donc c'est bien qu'ils passent pour nous prévenir, nous rappeler tout ça". Des conseils également pour les pêcheurs, ils représentent "la population la plus touchée par les accidents autour des barrages et centrales électriques" selon EDF.

Thierry, pêche le gardon à quelques dizaines de mètres du barrage et il connaît les dangers : "Le niveau descend très vite donc il faut faire attention de ne pas se mettre dans l'eau pour ne pas se noyer, bien sûr".

Une application pour connaître les risques en amont

Une vigilance nécessaire, le débit des cours d'eau peut varier comme l'explique Simon Gorski, chef du groupe en usine de Clermont-Ferrand : "À n'importe quel moment, le débit de la rivière peut varier et donc entraîner des risques pour les personnes qui seraient les pieds dans l'eau ou même en eau sur les berges très proches de la rivière".

Pour encore moins de danger, EDF a mis au point l'application "Ma Rivière et moi" . Interactive, elle vous indique s'il y a des risques ou des interdictions sur votre zone de baignade, de kayak ou de pêche. elle est en cours de construction pour le territoire d'EDF Hydro Loire-Ardèche, zone dont dépend le barrage d'Anschald. Il est conseillé de se renseigner avant de partir, pour piquer une tête l'esprit tranquille.

Les activités du barrage d'Anschald font varier le niveau de l'eau du plan d'eau et cela entraîne certains risques. © Radio France - Pierre Frasiak

Camille (à droite) est embauchée comme hydroguide pour l'été. © Radio France - Pierre Frasiak