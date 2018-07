Besse-et-Saint-Anastaise, France

Ils sont sur le pont chaque été. Quand tout le monde est en vacances, ils inspectent les activités et les hébergements liés au tourisme. Tout doit être conforme et en bon état. Depuis le début de l'été, dans le département du Puy-de-Dôme, 200 contrôles ont ainsi été effectués par des agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Ce mardi matin, ils se sont donnés rendez-vous au lac des Hermines, à Super-Besse. Cette base aqualudique, où l'on peut se baigner sous surveillance, propose aussi des jeux gonflables et des embarcations. Un lieu dédié aux familles avec enfants. Même les tout-petits de 3 ans sont les bienvenus.

Un contrôle poussé

Personne dans l'eau. C'est le matin, il fait encore frais. Mais sur le ponton, Nathalie Albuisson mène l'enquête. Elle est inspectrice à la Protection des Populations. "Dans l'eau, on a des toboggans, des structures. Comment vous organisez la surveillance ?" demande-t-elle. "On surveille au niveau du ponton mais on a aussi un canoë qui nous permet d'être mobile" explique le responsable. Un peu plus tôt, l'inspectrice a vérifié la validité des diplômes des intervenants de la base, l'équipement du poste de secours, ou encore l'affichage du règlement intérieur.

Contrôle des documents administratifs au lac des Hermines à Super-Besse © Radio France - Dominique Manent

Dans le même temps, une collègue vérifie les gilets de sauvetage. Sont-ils en bon état, sont-ils régulièrement nettoyés ? Elle observe les gilets, les palpe, regarde les étiquettes et écoute attentivement les explications de Nathalie Guittard qui est responsable des activités sportives sur la station de Super-Besse. Elle n'a jamais subi de contrôle aussi poussé."Tout s'est bien passé. Notre équipe est opérationnelle, elle est bien rodée".

Ouverture de la base :

Du 30/06 au 06/07/2018, tous les jours de 14h à 18h45.

Du 07/07 au 31/08/2018, tous les jours de 11h à 18h45.

Dernier paiement à 18h15.

Du 01/09 au 02/09/2018, tous les jours de 14h à 18h.