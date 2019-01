Puy-de-Dôme : trois nouvelles communes viennent de naître ce 1er janvier 2019

Puy-de-Dôme, France

Pour le maire de Mezel, c'est assez clair. "Il s'agit d'un mariage : une histoire d'amour mais aussi d'intérêts" dit François Redel, qui invoque la première raison de ces fusions. "Il nous faut des projets nouveaux" et "des équipements comme des équipements sportifs. On a besoin aussi de rénover des bâtiments à l'heure actuel en faisant des économies d'énergie" souligne François Redel. Sa commune, Mezel, fusionne ce mardi 1er janvier avec Dallet, pour former Mur-sur-Allier, le nouveau nom de cette commune de 3469 habitants, à l'Est de l'arrondissement de Clermont-Ferrand.

L'union fait la force

"L'union fait la force", telle est donc la devise de ces maires qui présentent cette fusion à leurs administrés aujourd'hui. Du côté du Vernet-la-Varenne et de Chaméane, on espère que cette fusion va faire venir de plus en plus de touristes. Le Vernet-la-Varenne, 757 habitants, possède en effet un plan d'eau reconnu. C'est aussi là-bas que se trouve la maison de l'améthyste, un minéral qui est une variété de quartz violet. Du côté du village voisin, Chaméane, 158 habitants, on se trouve dans un village marqué par l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale et qui fait partie du chemin de la Résistance. Cette fusion aurait donc cet autre intérêt de faire mieux connaître cette région.

Ces fusions tiennent compte de l'histoire

C'est d'ailleurs le dernier point qu'évoque les édiles locaux. Ces trois fusions ne sont pas en dehors de l'histoire. Ainsi, jusqu'à la Révolution Française, la paroisse s'appelait Le Vernet près Chaméane. Cette référence historique serait donc un juste retour des choses.

Reste à savoir quand seront élus les nouveaux maires : un conseil municipal se réunit vendredi au Vernet-Chaméane à 20h30. Ce sera lundi pour le conseil municipal de Mur-sur-Allier.

Quant aux nouveaux panneaux, le maire de Mezel nous rassure : "Mezel et Dallet resteront les noms. On inscrira juste en dessous la mention 'Commune de Mur-sur-Allier'." Preuve que les identités villageoises resteront.

A noter que depuis 2016, cela porte le nombre de nouvelles communes fusionnées à 6 dans le Puy-de-Dôme, après la création de Nonette-Orsonnette, d'Aulhat-Flat et Chambaron sur Morge. Dans le département, il existe 464 communes.