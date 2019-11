Glyphosate : un collectif de pisseurs volontaires voit le jour dans le Puy-de-Dôme

Le mouvement des pisseurs volontaires de glyphosate se structure dans le Puy-de-Dôme. Ces "pisseurs" souhaitent montrer que des traces de cet herbicide, jugé "cancérigène probable" par l'OMS, se retrouvent dans les organismes. Plus de 5 400 personnes ont déjà fait le test partout en France.

Clermont-Ferrand, France

Le mouvement des pisseurs volontaires de glyphosate se structure en Auvergne. Il s'agit d'habitants qui ont fait analyser leur urine, dans le cadre d'une opération organisée par le collectif "Campagne glyphosate 63".

Ce collectif citoyen est soutenu par plusieurs associations locales. Il doit être le relais local de la campagne nationale" Glyphosate" qui a pour objectif de faire constater que ce pesticide, comme d’autres, se retrouve dans les organismes.

5400 "pisseurs volontaires" un peu partout en France

A ce jour plus de 5400 personnes ont fait le test partout en France, et plus de 5100 personnes sont allées au bout de la démarche en portant plainte contre toute la chaine des pesticides, des fabricants à ceux qui l’autorisent.

Le glyphosate fait débat : il a été déclaré comme "cancérigène probable" selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) mais selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, il n'est pas cancérigène pour l'homme.

Le but de cette opération et de ces plaintes est de sensibiliser l'opinion mais aussi les pouvoirs publics. Le gouvernement a lancé une consultation au sujet de la distance entre les zones d'épandages et les habitations.

Ce mardi soir, à 20h à la salle Victor Hugo de Clermont-Ferrand, ce collectif puydômois organise une réunion publique pour présenter les modalités de la démarche.