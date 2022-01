Puy-de-Dôme : un mouvement de grève à Loomis fait craindre une pénurie de billets

"Ce n'est pas dans notre culture de faire grève mais on ne sait plus comment se faire entendre", réagit le délégué syndical CFDT de Loomis en Auvergne, Stéphane Munoz. Depuis sept jours, 24 des 25 chauffeurs qui transportent les billets de banque dans le Puy-de-Dôme et l'Allier ont cessé le travail. Ils réclament une augmentation de 95 euros des salaires pour tous les niveaux de rémunération. "On a donné pendant la crise du Covid-19, on s'est adapté pour assurer une continuité du service, on aimerait un peu plus de reconnaissance de la direction", poursuit Stéphane Munoz. Direction qui n'a pour l'instant pas donné suite à leur demande.

La crainte des pénuries

"On nous propose 1% d'augmentation sur l'année, c'est nettement insuffisant", balaient les syndicats. Des négociations doivent avoir lieu jeudi en début d'après-midi entre les deux parties. Une prolongation de la grève au-delà de ce rendez-vous entraînerait des pénuries de billets dans les distributeurs de la région, alors que des manques sont déjà localement signalés depuis quelques heures. "Si on tombe d'accord jeudi, les difficultés devraient être limitées et tout rentrera vite dans l'ordre", assure Stéphane Munoz. "C'est vraiment ce que l'on souhaite parce qu'on respecte trop nos clients pour les prendre en otage comme ça."

Loomis se partage le convoi de fonds avec le groupe Brink's, ce qui assure quand même une distribution minimum de l'argent liquide.