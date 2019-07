Puy-de-Dôme : une journée à Super-Besse pour les enfants du Secours Populaire

Grâce au partenariat entre la commune de Besse et le Secours Populaire, quelques 140 "oubliés des vacances" ont pu profiter d'une journée d'activités gratuites dans la station de Super-Besse.

Ils habitent Clermont-Ferrand ou son agglomération, et pourtant, la plupart ne sont jamais venus à Super-Besse. Parents, enfants, quelques 140 personnes ont pu profiter gracieusement des activités de la station, de la tyrolienne au bowling en passant par le parc aventure.

Alors, c'était comment ?

"Ça fait du bien, le cadre est magnifique". Carine habite Romagnat, et pourtant c'est sa première fois à Besse. "Effectivement, il y a des familles qui sont privées de sortir de leur environnement très très proche", reconnaît Lionnel Gay, le maire de Besse qui a rendu possible cette journée. "C'est une bonne action à moindre coût on va dire, parce que c'est quand même assez facile pour nous d'organiser ça sur la première quinzaine de juillet".

Une journée à Super-Besse avec le Secours Populaire : une vraie bouffée d'air pour les familles.

Et c'est du donnant-donnant puisque des enfants du secteur de Besse partiront aussi avec le Secours Populaire le 21 août prochain pour Eurodisney.

La commune a depuis novembre sa propre antenne de l'association. "Dans les campagnes profondes, il y a des gens qui sont dans des situations matérielles très très rudes", confirme Daniel Lalloz, membre du Secours Populaire à Besse.

Daniel Lalloz, membre du Secours Populaire à Besse.

Le comité local a déjà identifié trois à quatre familles en grande difficulté et prévoit notamment l'ouverture d'une épicerie solidaire.

Plus de 1300 vacanciers grâce au Secours Populaire

L'été ne fait que démarrer pour le Secours Populaire du Puy-de-Dôme qui va maintenant envoyer 120 enfants puydômois en colonie et une cinquantaine de famille en centre de vacances. Une vingtaine de jeunes va aussi expérimenter les chantiers de vacances, dix autres vont s'essayer à la voile dans l'archipel des Glénan. Il y aura également le village des Copains du Monde du 10 au 18 août où des enfants du monde entier se mêleront à de petits Auvergnats au Chambon-sur-Lac. Sans oublier ces retraités qui grâce à l'association vont partir dans les Vosges.

Le Secours Populaire clôturera son été en emmenant un millier de petits puydômois à Eurodisney. Prix du voyage, 30 euros tout compris et il reste encore des places.