Puy-de-Dôme : Villossanges retrouve son deuxième S

Pour ce faire, le maire Jean-Luc Le Chapelain a dû remonter jusqu'en 1792 pour prouver le bienfait de sa démarche. éjouit Maryvonne, 90 ans. "C'était une erreur, mais les erreurs sont faites pour être corrigées", sourit François. Une erreur qui a quand même mis du temps à être rétablie. Dans les années 1970, aux premiers balbutiements d'Internet, la commune perd un S, inexplicablement, mais probablement du fait d'une faute de frappe, qui ne sera jamais rectifiée. "Quand on tapait Villossanges sur Internet, c'était Villosanges qui arrivait. Après, il y a tout ce qui en découle : le GPS, l'IGN... Il a donc fallu rectifier cela : c'est comme si votre nom de famille était mal orthographié, ça prête à confusion et ça peut porter préjudice. On a donc lancé la procédure pour récupérer ce S manquant", confie Jean-Luc Le Chapelain, le maire. Une procédure longue comme le bras.

"La procédure passe par le préfet, qui demande son avis à La Poste, aux archives, au département, et qui ensuite remonte le dossier au Conseil d'Etat, où se tient, une fois par an, une réunion autour de la toponymie. Donc si vous la loupez, il faut attendre la suivante. C'est pour cela que les démarches n'ont pas abouti avant, peut-être que mes prédécesseurs n'étaient pas allés au bout" - Jean-Luc Le Chapelain, maire de Villossanges

Une commune ne peut changer de nom que pour deux raisons : s'il y a un risque de confusion entre deux noms ; ou bien pour rétablir une dénomination historique tombée en désuétude, ce qui est le cas de Villossanges. Par décret du 26 février 2020, signé par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, Villossanges a donc récupéré ses deux S.

Décret stipulant le rétablissement de l'orthographe de Villossanges © Radio France - Léo Corcos

Pour ce faire, le maire Jean-Luc Le Chapelain a dû remonter jusqu'en 1792 pour prouver le bienfait de sa démarche. Il est aussi passé par l'époque napoléonienne.

Villossanges en 1792 s'écrivait bien avec deux S. © Radio France - Léo Corcos

Villossanges époque napoléonienne. © Radio France - Léo Corcos

Aujourd'hui, pourtant, selon l'endroit par où l'on entre dans la ville, et selon les panneaux indicateurs, on peut encore trouver les deux orthographes. "Je me donne un an pour que tout soit uniformisé", estime Jean-Luc Le Chapelain.

Ce panneau doit être changé... © Radio France - Léo Corcos

Celui-là non... © Radio France - Léo Corcos

En prenant cette direction, on va bien à Villossanges... © Radio France - Léo Corcos

Et pareil en prenant celui-là, même si un S manque ! © Radio France - Léo Corcos

Ce n'est pas la seule commune auvergnate concernée par le décret du 26 février : il y a aussi Saint-Flour, devenue Saint-Flour l'Etang, commune du Puy-de-Dôme que l'on confondait trop souvent avec sa voisine et homonyme du Cantal