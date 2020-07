Puy du Fou : la jauge de spectateurs abaissée à 5.000 pour la Cinéscénie contre 12.000 actuellement

"Pour apporter de la sérénité à nos spectateurs", la direction du Puy du Fou a décidé, ce samedi soir, d'abaisser la jauge à 5.000 spectateurs lors des nocturnes de la Cinéscénie, qui a rouvert la veille, explique le directeur du parc vendéen Nicolas De Villiers. Un début de polémique était apparu, cette semaine, après l'annonce du Puy du Fou d'autoriser la présence de 12.000 personnes réparties dans trois tribunes distinctes séparées par des plaques de plexiglas lors de la Cinéscénie.

"Le préfet de région était parfaitement au courant"

Contacté, ce samedi soir par France Bleu Loire Océan, Nicolas De Villiers a confié avoir pris la décision d'abaisser le nombre maximal de spectateurs dans les tribunes à compter de vendredi prochain. Le parc vendéen fait machine arrière quelques heures seulement après avoir rouvert la Cinéscénie à 12.000 personnes alors que tous les grands évènements et les spectacles sont limités à 5.000 personnes présentes.

Pour obtenir une telle autorisation, la direction du parc avait présenté aux autorités un protocole détaillant la séparation de la tribune en trois parties, bien distinctes, "étanches", séparées par de grandes parois en plexiglas. "On sent que l'Etat est assez changeant sur la question et là où il nous donne le feu vert, on a un préfet de région qui dit non, non, non (sic), alors qu'il était parfaitement au courant, déclare Nicolas De Villiers. Nous l'avons eu en direct." A partir de la semaine prochaine, la Cinéscénie se jouera donc devant un public limité à 5.000 personnes disséminées dans les trois tribunes.