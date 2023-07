Pyla-sur-Mer : la discothèque La Dune ne rouvrira pas

Le Dune Club in Pyla avant l'incendie

La discothèque "le Dune Club in Pyla" ne rouvrira pas. Un ans après sa destruction dans l'incendie de la Teste, le gérant de la boite de nuit vient de jeter l'éponge.

Laurent Danthez, qui était locataire des lieux, explique qu'une réouverture n'aurait pas été possible de toute façon avant 4 ou 5 années. Il pointe des contraintes administratives et notamment l'obligation de créer un nouveau parking avec des démarches longues et compliquées.

Je pense que le monde politique a un problème avec le monde de la nuit - Laurent Danthez

Il préfère se retirer du Pyla et envisage d'installer sa discothèque ailleurs à La Teste.

Laurent Danthez pointe le deux poids, deux mesures des autorités : d'un côté les 5 campings de la Dune autorisés à rouvrir en moins d'un an avec des démarches simplifiées, de l'autre sa discothèque, que personne n'a souhaité soutenir.

Seule consolation pour le patron de la discothèque : son assureur vient enfin de l'indemniser pour la perte d'exploitation et du matériel détruit. Un soulagement pour ce chef d'entreprise qui employait à la Dune 13 salariés à l'année.