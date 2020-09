Pyla-sur-mer : un cluster à La C(o)orniche, l'hôtel-restaurant ferme temporairement ses portes

L'établissement a dû fermer temporairement ses portes ce mercredi matin après l'apparition de plusieurs cas de coronavirus au sein de son personnel. Le service communication de l'hôtel évoque 5 cas positifs mais selon nos sources il y en aurait bien plus. L'Ha(a)ïtza serait également touché.

La direction annonce 5 cas positifs, mais selon nos sources le nombre d'employés touchés se compterait par dizaines. Les premiers cas ont été décelés la semaine dernière au sein de l'équipe du restaurant. L'ensemble des salariés ont été testés et les résultats positifs s'enchaînent. Du coup La Co(o)rniche a fermé ses portes et toutes les réservations sont annulées. Il s'agit "d'une fermeture préventive" et temporaire explique la direction sur sa page Facebook pour ne pas mettre en danger les clients.

Situation similaire à l'Ha(a)ïtza ?

Mais quid alors de l'Ha(a)ïtza le deuxième hôtel-restaurant géré par le même groupe à deux pas de là, toujours au Pyla ? Selon nos informations des employés de l'Ha(a)ïtza ont également était testés positifs. Une information, démentie par le service de presse de groupe hôtelier qui n'a pas l'intention de fermer ce deuxième établissement. Du moins pas pour l'instant.

Autre établissement touché, toujours au Pyla, on a appris ce mercredi après-midi que le Balap, un bar de nuit, fermait aussi préventivement ses portes.