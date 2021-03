Pyrénées-Atlantiques : 40 conseillers numériques pour lutter contre l'illectronisme

Une personne sur six n'utilise jamais internet, une personne sur trois n'a pas les compétences de base

L'illectronisme est le nouveau fléau des temps moderne : le manque de connaissances nécessaires pour utiliser les nouvelles technologies. Une personne sur trois en souffre en moyenne dans l'hexagone. Pour lutter contre ce phénomène et parce que les outils numériques prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, l'Etat va financer 4.000 postes de conseillers numériques dont 40 pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Le secrétaire d'Etat en charge de la Transition numérique a ainsi signé ce lundi une convention avec le Conseil Départemental.

Cédric O, secrétaire d'état en charge du numérique © Radio France - Michel Benoit

Les collectivités locales intéressées ont maintenant deux mois pour envoyer une candidature motivée et ainsi obtenir l'un de ces 40 postes. Ensuite, l'Etat leur versera une subvention de 50.000 euros, l'équivalent d'un SMIC, pour chaque conseiller numérique. Une fois embauchés, ces derniers se déplaceront dans différentes structures : bibliothèques, mairies,etc. mais aussi chez les commerçants. C'est une demande du département au vu de l'augmentation des ventes en ligne.

Cafouillages numériques

Premier couac dès ce lundi : une visio-conférence était organisée pour la signature de la convention mais les journalistes n'ont jamais pu se connecter. Second couac le lendemain : alors que le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O, était l'invité en direct de France Bleu Pays Basque, la liaison internet a coupé. "On a remis 500 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour le déploiement des réseaux" affirme Cédric O, "ce qui nous permet d'afficher un objectif crédible de fibrer 100% du territoire d'ici 2025".