Le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est exprimé suite au placement en zone rouge du département. Il n'a pas annoncé de mesures radicales mais assure que les aménagements annoncés sont "le dernier avertissement" avant des mesures plus restrictives.

Pyrénées-Atlantiques en zone rouge : port du masque étendu, fermeture des buvettes et clubs house

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz (à gauche) et le directeur de la Banque de France des Pyrénées-Atlantiques, Frédéric Cabarrou. A Pau, le 12 février 2020.

Suite au passage en zone rouge du département des Pyrénées-Atlantiques décidée par le gouvernement, le préfet Éric Spitz a tenu une conférence de presse aux côtés de Maritxu Blanzaco, directrice départementale de l'Agence régionale de Santé, concernant les mesures supplémentaires appliquées. Il s'agit plus d'ajustements que d'un véritable renforcement des restrictions.

Port du masque étendu

L'obligation du port du masque est étendue au centre-ville de plusieurs communes à partir de lundi : St-Pierre d'Irube, Boucau et Hendaye. À Anglet, le périmètre est étendu aux abords des enceintes sportives et des établissements de l'enseignement supérieur. Le masque sera aussi obligatoire lors des vide-greniers et des brocantes.

Un tiers des clusters liés à des clubs de basket et de rugby

Le préfet assure qu'il y aura "une surveillance accrue" lors des événements sportifs amateurs. Les buvettes et les clubs house seront fermés pour tous les clubs de sport amateurs à partir du lundi 14 septembre. Lorsque les clubs ne seront pas en mesure d'assurer la distanciation dans les vestiaires, ceux-ci devront être fermés. "Sur les dix-huit clusters actifs à ce jour, un tiers sont liés à des clubs de basket de rugby" argumente le préfet.

Bars et restaurants, surveillance renforcée

Les bars et restaurants seront particulièrement surveillés. Après les contrôles, les sanctions tomberont plus rapidement, au bout de 24h au lieu de sept jours aujourd'hui. Vingt-deux établissements ont déjà été avertis dans le département. Sept ont reçu des fermetures administratives.

Par ailleurs, le préfet demande aux organisateurs d'événements lors des prochains journées du patrimoine (19 & 20 septembre) d'annuler leurs événements s'ils sont incapables d'appliquer les règles sanitaires. Éric Spitz reconnaît que toutes ces mesures sont "light" mais assure que "c'est le dernier avertissement avant des mesures plus fortes en cas de dégradation de la situation sanitaire".

60 % des clusters se trouvent au Pays Basque, 40 % en Béarn. L'un des plus importants se trouve à Oloron-Ste-Marie dans un Ehpad.