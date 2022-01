Pyrénées-Atlantiques et Guipuscoa lancent le premier budget participatif transfrontalier

"C'est unique en France ! nous sommes les premiers", se félicite Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Au cours d'une conférence de presse, en compagnie du député général de Guipuscoa, il a lancé ce jeudi 27 janvier le projet Ideiak 2022. Il s'agit du tout premier budget participatif transfrontalier pour une collectivité française. Les habitants des deux territoires limitrophes sont appelés à déposer leurs projets jusqu'au 11 mars sur un site internet commun. Ce sont les citoyen.ne.s qui voteront pour leurs préférés.

Malgré les barrières administratives

C'est un "pas en avant très important" pour la collaboration transfrontalière entre les Pyrénées-Atlantiques et les voisins du sud, affirme de son côté Markel Olano, le député général de Guipuscoa, équivalent du département outre-Bidassoa. "Nos relations deviennent beaucoup plus efficaces, pour le bénéfice de nos citoyennes et nos citoyens (...) Nous avons su surmonter les différences administratives, procédurales et culturelles auxquelles sont confrontés les territoires transfrontaliers".

Après avoir engagé les projets Alert, coopération pour harmoniser les méthodologies opérationnelles des sapeurs-pompiers, de part et d’autre de la frontière des Pyrénées-Atlantiques, et Ederbidea, la structuration d'un itinéraire cyclable de 240 kms reliant Bayonne-Saint Sébastien et Pampelune, les deux entités franchissent un peu supplémentaire avec ce projet transfrontalier qui repose en grande partie, dans sa conception et sa réalisation, sur leurs habitants.

Créer du lien entre les habitants des deux côtés

Concrètement, tous les citoyen.ne.s et associations des Pyrénées-Atlantiques et du Guipuscoa ont la possibilité de proposer un projet, qu'ils réaliseront eux-mêmes et qui vise à créer du lien entre les habitants des deux territoires. Les possibilités sont nombreuses. Ce peut-être des projets culturels, comme des expositions itinérantes des deux côtés de la frontière, des évènements sportifs transfrontaliers, ou encore des projets environnementaux, sociaux, éducatifs...

Les dossiers peuvent être rédigés en français, basque ou espagnol. Ils doivent être déposés sur un site internet commun spécialement créé pour ce budget participatif transfrontalier. La date limite du dépôt des candidatures, qui a débuté ce jeudi 27 janvier, est fixée au 11 mars. Toute personne, de plus de 11 ans dans les Pyrénées-Atlantiques et plus de 16 ans en Guipuscoa, peut candidater.

Ce sont les habitants qui voteront

Une commission technique évaluera ensuite chaque projet et lui donnera une note en fonction notamment de sa faisabilité, sa plus-value transfrontalière, s'il encourage ou pas le bilinguisme. Les élus du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et de la Diputación Floral du Guipuscoa sélectionneront les projets les mieux notés. Les citoyen.ne.s des deux territoires pourront alors voter, du 21 mai au 17 juin, toujours sur le site internet, pour 3 projets transfrontaliers sur la liste de sélection.

Les projets retenus bénéficieront d'une aide de 20.000€ au maximum. Le budget participatif global est de 300.000€, mais ce sont chacune des deux collectivités qui contracteront avec les lauréats désignés à concurrence de 150.000€ chacune. Il y aura donc au minimum 7 dossiers sélectionnés et financés de chaque côté de la frontière.

Pour ceux déposés dans les Pyrénées-Atlantiques, la législation ne permettant pas le versement de subventions à des personnes physiques, les candidats retenus devront se constituer en association pour percevoir l'aide du budget participatif. Ils auront ensuite 18 mois maximum pour les réaliser.