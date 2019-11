Pyrénées-Atlantiques : la préfecture revoit encore à la hausse son dispositif hivernal

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a présenté ce vendredi le plan hivernal, qui doit permettre de mieux prendre en charge les plus démunis. Le dispositif est encore revu à la hausse, cet hiver, avec des places d'accueil supplémentaires.

Cette année, à partir du 1er décembre 2019, 50 places d'accueil supplémentaires vont s'ajouter sur la période hivernale, 30 en Béarn et 20 au Pays Basque, en plus des 208 places déjà prévues dans les Pyrénées-Atlantiques, tout au long de l'année, été comme hiver.

Toujours plus de places, parce que la demande est toujours plus forte, notamment au bout du fil du numéro d'urgence, le 115. Dans le département, 92% des demandes faites auprès du 115 ont obtenu une réponse l'hiver dernier. Il faut tenter de répondre au plus grand nombre, mais parfois il faut procéder par priorité, selon les profils, indique Véronique Moreau, directrice départementale de la cohésion sociale. "Nous fonctionnons sur des critères de vulnérabilité", précise-t-elle.

Les femmes seules ou avec des enfants en bas-âge sont prioritaires dans l'attribution des places.

Par ailleurs, lors d'une période de grand froid, il est possible d'ouvrir des places supplémentaires sur les villes de Pau et de Bayonne, dans des salles ou des gymnases qui sont mis à disposition par les municipalités.

La demande est toujours plus forte, indiquent les associations

La Croix Rouge, notamment, va augmenter le rythme de ses tournées à Pau. Vincent Corpel est le responsable de la maraude de la Croix Rouge, à Pau, il fait le constat que le profil des personnes à aider est en train de changer : "Il y a de plus en plus de jeunes, de très jeunes, moins de 20 ans, davantage de femmes aussi qui dorment dans la rue."

On rencontre des gens qui ont faim

Parmi les gens sans domicile fixe à Pau, "actuellement, on en a qui ont 74 ans. Il y a toujours eu des personnes très âgées, mais là, on constate qu'il y en a davantage."

Le constat est le même à Bayonne. Jean-Michel Prieto est le président de l'association la Table du Soir. Depuis le début de la distribution de repas, le 11 novembre, la demande a fortement augmenté, passant de 80 en moyenne à plus d'une centaine aujourd'hui, ce qui complique la gestion. "Là, c'est le maximum. Sinon c'est ingérable, à la fois pour les bénévoles et les accueillis." prévient Jean-Michel Prieto.

La Table du Soir sert des repas chauds, pas uniquement aux sans-abris, mais aussi aux migrants ou à des personnes qui ont du mal à boucler leurs fins de mois. Une distribution qui a lieu tous les soirs, à Bayonne, Chemin de Saint-Bernard, le long de la voie ferrée en allant vers Boucau.