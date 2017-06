Pyrénées-Atlantiques : le «calvaire» de deux salariés de la Chambre d'Agriculture

Deux salariés de la Chambre d'Agriculture vivent un cauchemar depuis plusieurs mois. Déclarés inaptes à travailler par la médecine du travail, leur employeur refuse de les licencier, et de les payer.

Corinne Leca a mis presque six mois à pouvoir parler de son calvaire. Depuis avril 2016, c'est une salariée sans travail, et sans salaire. Ils sont deux dans ce cas à la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Une situation ubuesque dont ils ne voient pas l'issue.

Des salariés sans travail, et sans salaire

Après 15 ans à la Chambre d'Agriculture, en avril 2016, la médecine du travail estime que Corinne Leca n'est plus apte à travailler pour motif médical. Dans ce cas là, le droit du travail prévoit que le salarié soit licencié ou reclassé à un autre poste. Sauf que les salariés comme Corinne Leca ne sont pas soumis au droit du travail mais à une autre législation : celle qui s'applique aux salariés administratifs des Chambres d'Agriculture et consulaires. En général, cela se passe à l'amiable, et dans les mêmes conditions que pour les salariés "classiques". Mais pour Corinne et son collègue ce n'est pas le cas. Depuis plus d'un an elle est donc dans une situation inextricable : elle est toujours salariée mais ne va plus au travail, elle ne touche aucun salaire ni aucune indemnité chômage puisque officiellement elle a toujours un employeur.

Un «calvaire» sans fin

Pour Corinne Leca c'est un cauchemar, depuis des mois elle se bat avec l'aide des syndicats pour que son employeur la licencie, mais cela n'a jamais abouti pour le moment. Elle a tenté des recours judiciaires, notamment auprès du tribunal administratif, elle a écrit au préfet aussi, et bien sûr à son employeur, la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, mais rien n'y fait. Corinne Leca ne comprend pas ce qu'elle qualifie d'«acharnement». Même réaction perplexe du côté des syndicats qui la défendent. Pour Benoît Floquet, de la CFE-CGC cela est lié à la situation «ubuesque» du droit du travail dans les Chambres d'Agriculture. Une situation qui contraint selon lui les salariés à subir "le bon vouloir des employeurs".

Cela n'a aucun sens pour moi, ma vie est au statu quo [...] J'ai l'impression que c'est un acharnement » - Corinne Leca

Contactée par France Bleu Béarn, la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques refuse de s'exprimer. Son président a cependant écrit aux syndicats, en précisant que "le statut du personnel ne prévoit pas le maintien d'un salaire" et que "l'avis du médecin du travail n'est pas une décision imposant à l'administration de procéder à un licenciement".