Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Parmi les 41 tués sur les routes du département des Pyrénées-Atlantiques l'an dernier (un bilan catastrophique), 39% avaient plus de 60 ans, le tiers avait plus de 70 ans, l'un d'eux était même âgé de 92 ans. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a la possibilité de suspendre un permis sur avis médical, et c'est ce qu'il est décidé à faire.

Les familles et les forces de l'ordre doivent signaler

Il va même plus loin : "Nous allons renforcer notre action pour enlever de la circulation les conducteurs seniors lors qu'ils ne sont plus en état de conduire", avertit le préfet Gilbert Payet qui demande même l'aide des familles : "Il appartient à l’entourage, aux familles, et aux forces de l’ordre, de _signaler tous ces cas à l'autorité préfectorale_. La loi prévoit le passage devant une commission médicale et si la commission estime que la personne n'est pas en état de conduire, le préfet peut suspendre le permis".

Gilbert Payet: "Le bilan 2017 est le plus mauvais depuis 10 ans, le tiers des décédés avait plus de 70 ans". Copier

Agir Sécurité Routière soutient le discours du Préfet même si Franck Cascino (le président de l'association) préfère la prévention : pour le signalement "les familles sont réticentes", mais la visite médicale est systématique après un accident. Il y a aussi beaucoup de travail à faire pour les piétons seniors. Des possibilités existent, prendre quelques heures de conduite pour réviser son permis, faire des stages, mais c'est basé sur le volontariat.

La peur de rester isolé à la maison

Parmi les personnes âgées rencontrées par France Bleu, certaines trouvent que cette catégorie de la population ne provoque pas plus d’accident que les autres. En revanche, il y a une peur : celle de perdre son autonomie et de rester isolé à la maison. "Pouvoir aller faire ses courses une fois par jour, voir le médecin, c'est important pour les personnes âgées". Ecoutez le reportage de Valérie Menut.

"Les personnes âgées ont besoin de leur voiture, sinon elles sont coupées de tout" Copier

Tableau. Quel âge avaient les personnes âgées mortes sur la route en 2017 au Pays Basque ? Source : préfecture des Pyrénées Atlantiques.

CARTE - 41 morts sur les routes en 2017 dans les Pyrénées-Atlantiques

Où se sont produit les accidents mortels dans les Pyrénées-Atlantiques en 2017 ? Retrouvez les détails et les causes de chaque accident en cliquant sur le point. Vous pouvez zoomer et dézoomer en cliquant sur les boutons + et -. Pour consulter la carte sur mobile plus confortablement, c’est par ici.