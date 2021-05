Pyrénées-Atlantiques : le préfet signe un plan de prévention contre la délinquance

Un plan sur quatre ans, départemental, de prévention de la délinquance a été signé ce mercredi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques Éric Spitz mais aussi les procureurs de Pau et Bayonne et le président du département Jean-Jacques Lasserre. Pourtant, le département reste préservé, avec un très bon classement concernant les atteintes à l'intégrité physique (79e au niveau national) ou aux biens (54e). Mais les violences sont en hausse, notamment les violences intrafamiliales. "Il faut aller plus loin", assure donc le préfet Éric Spitz.

Les violences ont augmenté dans les Pyrénées-Atlantiques entre 2015 et 2020 © Radio France - Capture d'écran

Des policiers mieux formés et une justice de proximité

Ce plan mise sur plusieurs acteurs. D'abord, les forces de l'ordre, avec une formation continue pour la police et la gendarmerie, ou encore un dépôt de plainte simplifié. La justice aussi est sollicitée, avec par exemple des permanences itinérantes ou le développement de la justice "restaurative", c'est-à-dire un dialogue, un échange, organisé entre la victime et l'auteur, pour un meilleur accompagnement et une prise de conscience des faits et de leur gravité.

Les communes aussi sont appelées à participer. La vidéo-protection est de plus en plus développée, notamment en zone rurale, pour repérer les groupes de cambrioleurs par exemple. La préfecture souhaite également que plus de conventions "voisins vigilants" soient signées. Pour l'instant, sept existent "mais il y a plus de 540 communes donc on est quand même loin du compte", regrette Éric Spitz, "d'autant plus qu'il n'y en a qu'une seule en zone gendarmerie donc le colonel de gendarmerie sait que je souhaite qu'il fasse du développement de ces voisins vigilants une priorité".

Détecter les jeunes en difficulté le plus tôt possible

"C'est un plan élargi aux associations et aux collectivités locales mais aussi à la population", ajoute le préfet des Pyrénées-Atlantiques, avec des dispositifs comme les Conseils pour les droits et les devoirs des familles qui sont là pour accompagner les parents de "mineurs en difficulté". "En liaison avec l'Éducation nationale, ils nous permettent de repérer des jeunes juste avant qu'ils ne basculent dans la violence", explique Éric Spitz. Des aides à la parentalité sont également prévues pour les familles en difficulté.