Pyrénées-Atlantiques : une prostitution cachée mais bien réelle

Pau, France

La loi de 2016, en plus de prévoir la répression du client, prévoit un plan pour prévenir et lutter contre la prostitution, avec la mise en place de comités départementaux. Le temps que la loi se mette en œuvre, le comité 64 s'est réunit pour la première fois le 16 octobre 2018, et donc, a fait son premier bilan annuel le 8 octobre 2019. On notera que dans le département un seul client a été verbalisé. Dans le 64, la prostitution de rue n'existe pas. Personne ne fait le trottoir, contrairement à Bordeaux, ou Toulouse. La prostitution est donc cachée, et de ce fait difficile à quantifier et à qualifier. Mais on sait qu'elle existe quand on constate le trafic d'annonces sur internet.

Des réseaux de filles étrangères

Les affaires judiciaires sont rares et racontent le premier type de prostitution que l'on constate chez nous : des filles étrangères qui viennent à Pau dans des chambres d'hôtels ou des appartement loués pour une période d'une semaine ou quinze jours. Elles honorent des rendez vous pris sur internet via de site type Badoo ou Vivastreet. Ce sont des filles qui viennent des pays de l'Est, d'Amérique du Sud ou d'Afrique, le Nigéria notamment. Elle font une tournée des villes moyennes du Sud Ouest sous la protection de souteneurs auxquels elles doivent de l'argent le plus souvent.

Prostitution de fin de mois

Il y a ensuite de la prostitution de fin de mois. Là aussi le racolage est numérique. Les passes sont occasionnelles pour traverser une période difficile financièrement. Pour tenter d'entrer en contact avec ces filles, les travailleurs sociaux font des maraudes virtuelles. Cela consiste à repondre aux petites annonces suggestives, type "massages coquins", pour tenter d'entrer en contact avec ces jeunes filles et envisager un soutien social.

"Pratiques prostitutionnelles"

Il y a aussi ce que l'on appelle des pratiques prostitutionnelles, et qui touchent les jeunes. Une étudiante qui propose du sexe contre un logement ou une ristourne sur le loyer. Dans les quartiers, des filles qui sont "offertes" en échange de services rendus, sur fond de trafics de stupéfiants. Il existe aussi de la prostitution de cave dans les cités. Impossible pour le moment d'entrer en contact avec ces filles. La plupart d'entres elles n'ont pas conscience que ces pratiques relèvent de la prostitution.

On fait quoi?

La commission est récente, et beaucoup de dispositifs ne sont encore que des projets. Par exemple, la fac de Pau envisage des actions de prévention. L'association Aides fait ces maraudes numériques dont on a parlé plus haut. La commission propose pour les filles qui le souhaitent un dispositif de sortie de la prostitution. Trois dossiers sont en cours. Il s'agit de proposer des parcours de 6 mois, renouvelables quatre fois. ll prévoit des titres de séjours pour les étrangères, du soutien psychologique, médical et social, pour aider au logement et à l'insertion professionelle. Il existe une allocation dédiée qui peut atteindre maximum 330 € par mois.

