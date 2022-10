Pyrénées catalanes : la station de Puyvalador n'ouvre pas cet hiver, le repreneur saisit la justice

La nouvelle a été officiellement annoncée lors de l'assemblée générale des Neiges Catalanes ce mercredi : la station de Puyvalador n'ouvrira pas cet hiver. Le repreneur, Julien Sabarthès, est en contentieux avec la mairie, concernant la vente du foncier et le paiement de factures. Il a saisi la justice.

ⓘ Publicité

La station réclame 130.000 euros à la mairie

C'est le 1er octobre 2019 que Julien Sabarthès reprend avec sa femme la petite station familiale , via un contrat de délégation de service public d'une durée de 15 ans. Mais pour le repreneur, l'état du domaine pose question. "La mairie nous devait un outil de travail en état de fonctionnement, c'est à dire au jour de la signature du contrat", explique-t-il. Problème : le réseau de neige de culture et les remontées mécaniques nécessitaient des travaux.

"Les remontées mécaniques étaient réputées en état de fonctionnement. Notre contrat prévoyait que si ce n'était pas le cas, nous le ferions à nos frais, en refacturant à la mairie et en justifiant les dépenses, ce qui a été fait. Aujourd'hui, la mairie conteste ces factures. C'est environ 130 .000 € de factures qui restent impayées par la commune sur la remise en route. Leur réponse, c'est de dire que c'est de l'entretien courant, de la quincaillerie, de la boulonnerie. Ils ont repris les factures, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment regardé ou ils n'ont pas la compétence pour regarder de plus près. Il y a des inspections à 30 ans qui ont été réalisées, avec des démontages, des remplacements d'axes, des remplacements de roulement. Ce n'est pas de l'entretien courant !"

Un coût trop important pour la commune de Puyvalador, selon le maire. "Je ne suis pas spécialiste des remontées mécaniques, je propose qu'une expertise ait lieu, répondDaniel Marin. En tant que maire et ne tenant pas à engager la commune dans des choses qui ne la concerne pas, je vais me fier aux dires d'un expert."

Résultat, l'affaire est devant la justice depuis la semaine dernière. Un référé provision a été déposé auprès du tribunal administratif de Perpignan concernant ces factures. Une procédure accélérée, qui permet le versement d'une avance sur une somme due par une administration.

Un projet touristique au point mort

Autre point de friction, la vente du foncier. Assorti à délégation de service public, la mairie était censée leur vendre les terrains de la station, selon Julien Sabarthès. "C'était acté dans notre offre de reprise, on avait présenté un projet de développement. Mais ces investissements ne pouvaient être faits que si on était propriétaire du foncier. Aujourd'hui, la mairie ne nous a toujours pas vendu les terrains. On se retrouve bloqué dans le développement de notre projet touristique."

À lire aussi Quatre ans après, la petite station de Puyvalador retrouve ses skieurs

Un projet qui prévoit à long terme la création de cottages ou encore un parcours à filets dans les arbres. Et à court terme, le bon fonctionnement de la station : "pour accueillir les gens en restauration, on a besoin de point supplémentaire. On a besoin d'une salle hors sac pour que les gens se mettent à l'abri. On a besoin d'un local technique pour garer la dameuse, pour faire l'entretien sur les motoneiges, pour que le personnel travaille dans de bonnes conditions."

Nos clients, on ne va pas pouvoir les satisfaire, les accueillir dans de bonnes conditions — Julien Sabarthès

Le maire lui, doute du sérieux du projet. "On a jamais reçu de proposition complètement chiffrée de sa future activité. Donc vendre des terrains à M. Sabarthès sans en connaître la destination me semble assez hasardeux".

Quand à la vente des terrains : "la délégation de service public prévoit l'utilisation complète du domaine, à ce titre il peut mettre son cabanon où un garage, ça ne lui est pas interdit,**pourquoi voudrait-il en devenir propriétaire ?**argumente Daniel Marin. La solution serait de retrouver un repreneur qui tienne la route, qui ait une envergure suffisante pour réaliser les travaux nécessaires."

Trois ans après la reprise de la station, le repreneur préfère donc "que les choses soient remises à plat avant de poursuivre". En attendant, une personne en CDI devra être licenciée, et deux contrats CDD non renouvelés. Sans compter les emplois saisonniers non pourvus. De son côté, le maire compte envoyer une demande de résiliation de contrat aux frais du repreneur.