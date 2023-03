Pyrénées : dates de fermeture des stations de ski

La fin de saison hivernale dans les stations de ski des Pyrénées a bel et bien débuté. Ce week-end ont lieu les fermetures de Gavarnie et Luz-Ardiden. Artouste a déjà commencé a préparer sa fermeture. Officiellement Artouste ferme le 26 mars mais depuis le 6 mars, la station ferme plus tôt certains jours : à 15h (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et à 17h (mercredi, samedi et dimanche). N'Py assure qu'il y aura encore du monde sur les pistes pour en profiter jusqu'au bout.

ⓘ Publicité

Dates de fermeture

6 mars : Hautacam

17 mars : Le Mourtis

19 mars : Luz-Ardiden, Gavarnie, Val Louron

26 mars Peyragudes, Artouste

2 avril : Grand Tourmalet (Barèges, La Mongie), Saint-Lary Soulan

10 avril : Gourette, La Pierre Saint-Martin, Somport

11 avril Piau Engaly

23 avril : Pic du Midi, Cauterets

Des tarifs plus bas à partir du 20 mars

Selon N'Py, les taux d'occupation dans les hébergements tournent autour de 50%/60% pour les prochaines semaines. Les domaines proposent encore un choix de pistes satisfaisants. Par exemple, à Gourette, 12 pistes sont ouvertes sur 37. Au Grand Tourmalet, 22 pistes sont ouvertes sur 53. A Cauterets, le taux d'ouverture est de 80%, 70% à Piau Engaly.