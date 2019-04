Pyrénées : des mesures "d'effarouchement des ours" annoncées pour protéger les troupeaux

Des mesures "d'effarouchement" des ours vont être lancées dans les Pyrénées dans les semaines à venir pour protéger les troupeaux. La feuille de route sera connue "fin avril ou début mai".

Pyrénées-Atlantiques, France

Le gouvernement veut faire un geste pour les bergers. Avec l'aval de la préfecture, ils pourront bientôt pratiquer un effarouchement "simple" par des moyens "sonores ou lumineux". Et des chasseurs qualifiés seront aussi autorisés à pratiquer des tirs non létaux sur les ours. Le préfet d'Occitanie, Etienne Guyot, va préciser ces mesures d'ici quelques jours.

Selon Olivier Maurin, les effarouchements ne feront que déplacer le problème. Mais c'est déjà un premier pas pour soulager les bergers, reconnait l'éleveur à Asasp Arros.

Olivier Maurin, le président de la fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne Copier

Les associations de protection de l'Ours critiquent l'idée qu'on puisse user de tirs à balle plastique contre un animal protégé. Les associations ne comptent pas en rester là, et envisagent de contester cette décision devant les tribunaux : en 2012 et en 2014, des mesures d’effarouchement d’ours en Haute-Garonne ont été annulées par le tribunal administratif de Toulouse.