Pyrénées : l'ourse Sorita a eu un ourson cette année et ils ont été pris en photo en vallée d'Ossau

L'ourse Sorita a eu un petit ourson. Il a été aperçu en vallée d'Ossau le 12 juin 2023. L'association Pays de l'Ours Adet a reçu la confirmation officielle mais provisoire des naissances dans les Pyrénées. Il semble que le petit ours a été photographié près de Laruns, au pic du Lurien, d'après le site info-ours .

Le président de l'association Pays de l'Ours Adet , Alain Reynes : "On a détecté dans les Pyrénées, au moins six portées pour cette année totalisant au moins 10 oursons. Cinq des six portées ont été détectées versant français, pour un total de sept oursons. Parmi elles, il y a donc une portée en Pyrénées occidentales, en Béarn, de la femelle Sorita."

"Sorita avait été lâchée en 2018, elle en est à sa troisième portée, même si la première n'avait pas survécu, poursuit Alain Reynes. La deuxième portée, il y a deux ans, elle avait eu trois oursons mâles dont certains ont été retrouvés mais on ne peut pas encore savoir si les trois sont encore vivants. Mais elle a été observée le 12 juin en vallée d'Ossau."