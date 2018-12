Pyrénées : la station d'Artouste va ouvrir les 2 et 3 janvier en mode été

La station d'Artouste, en Béarn, va ouvrir deux jours de plus en mode été, les 2 et 3 janvier. Faute de neige, les pistes ne sont pas ouvertes.

Pyrénées-Atlantiques, France

Toujours pas de neige à Artouste, mais la station va tout de même ouvrir deux jours de plus, mercredi 2 et jeudi 3 janvier. Déjà le week-end du 29 et 30 décembre il était possible de monter et se balader sur les sommets.

Le prix des télécabines a été abaissé à 10,5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu'à 11 ans. Le petit train est même remis en service exceptionnellement sur quelques mètres. D'habitude il ne roule qu'au printemps et en été.

200 personnes en ont profité samedi, presque 400 le dimanche.