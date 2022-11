Pyrénées : les nouvelles dates d'ouverture des stations de ski

Le nouveau calendrier des dates d'ouverture des stations de ski dans les Pyrénées a été transmis ce mercredi. Le groupe N'Py qui gère les stations est en mesure d'annoncer que les premières stations vont bien pouvoir ouvrir ce week-end grâce aux bonnes conditions météorologiques et aux quantités de neige sur les pistes.

Des chutes de neige la semaine prochaine

Ouverture le 3 décembre pour Cauterets, Piau Engaly et l'espace débutants de Luz-Ardiden. N'Py espère la traditionnelle clientèle bigourdane, béarnaise, basque et espagnole qui profite de ce début de saison. Ces skieurs arrivent notamment pour le pont de l'Inmaculada, entre le lundi 5 décembre et le dimanche 11 décembre.

Peyragudes, Barèges-La Mongie et Gourette doivent ouvrir le week-end du 10-11 décembre, sous réserve des bonnes conditions de neige. Concernant La Pierre Saint-Martin, N'Py précise que la station "souhaite profiter des prochains jours de froid avant de décider d’une ouverture ce week-end".

"Il y a de la neige dans les parties hautes des stations mais pas en bas", constate Pierre Estecondo, prévisionniste Météo France qui suppose que les stations vont sans doute devoir produire de la neige de culture. Selon lui, les prochaines chutes de neige sont prévues pour mardi ou mercredi, entre 10 et 20 centimètres.