Pyrénées : les stations de ski attendent la neige dans les prochains jours

La neige est bientôt de retour dans les stations de ski des Pyrénées. Selon Météo France, les flocons tomberont dès dimanche et lundi en montagne. Par ailleurs les températures seront négatives donc la neige pourra tenir. À la station de la Pierre Saint Martin, le directeur Dominique Rousseau passe beaucoup de temps à consulter les prévisions météo : "On en a marre d'avoir une météo trop clémente à 1500m. Les prévisions sont optimistes pour la semaine qui arrive. On ne perdra pas de temps sur le travail sur la neige et sur l'ouverture de la station. Ça va dépendre de la qualité de la neige qui va tomber."

Pour ce week-end, les stations béarnaises restent fermées mais on peut skier en Bigorre. Il y a eu quelques flocons dans la semaine qui ont permis de redonner un coup de blanc aux stations les plus en altitude. Les hauteurs de neige sont quand même très modestes : de 15 à 25 cm à Cauterets où seulement sept remontées sont ouvertes sur 15, et 13 pistes sur 23. On relève 20 à 40 cm sur la station du Grand Tourmalet avec 10 pistes skiables sur 53.

En Béarn, les stations d'Artouste, de Gourette et de la Pierre-Saint-Martin restent fermées et s'impatientent. D'ici lundi soir on peut espérer jusqu'à une vingtaine de centimètres en montagne mais surtout météo France annonce ensuite des températures négatives ce qui devrait permettre, si le temps reste sec, la fabrication de neige de culture.